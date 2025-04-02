Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia teleskobu emekliye ayrılıyor

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Gaia Uzay Teleskobu'nun misyonu sona erdi. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 12 yıl boyunca galaksimizi inceleyen Gaia'yı emekliye ayırdı.

27 Mart'ta ESA'nın Avrupa Uzay Operasyonları Merkezi ekibi, Gaia'nın alt sistemlerini kapatarak Güneş etrafında bir "emeklilik yörüngesine" yerleştirdi.

GALAKSİMİZİN 3 BOYUTLU HARİTASI ÇIKARILDI

Gaia, galaksimizin en büyük ve en detaylı üç boyutlu haritasını oluşturarak evrenin yapısını ve evrimini benzersiz bir şekilde ortaya koydu.

Uzay aracı, geçmiş galaktik birleşmelere dair önemli bilgiler sundu, yeni yıldız kümeleri keşfetti ve ötegezegenlerin ve kara deliklerin keşfine katkıda bulundu.

Planlanan beş yıllık ömrünü dolduran Gaia'nın yakıt rezervleri tükenmek üzereydi. ESA ekibi, uzay aracının sorumlu bir şekilde imha edilmesi için titizlikle bir strateji geliştirdi.

Amaç, Gaia'nın Güneş-Dünya sisteminin ikinci Lagrange noktası (L2) yakınlarındaki konumuna geri sürüklenmesini önlemek ve o bölgedeki diğer görevlerle olası etkileşimi en aza indirmekti.

GAİA'NIN MİRASI GELECEKTEKİ GÖREVLERE IŞIK TUTUYOR

Gaia'nın astronomiye katkıları, önümüzdeki yıllarda da araştırmaları şekillendirmeye devam edecek.

Devasa veri arşivi, galaktik arkeoloji, yıldız evrimi, dış gezegenler ve daha fazlasını inceleyen bilim insanları için değerli bir kaynak olmayı sürdürecek.