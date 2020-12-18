Avrupa'daki popüler futbol maçları, Asya'da trafik kazalarını artırıyor

Avrupa’nın önemli futbol takımlarının maçlarını oynadığı günlerde, Asya kıtasında daha fazla trafik kazası yaşandığı ortaya çıktı.

Futbol maçları, her ne kadar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynansa da dünyada bütün spor türlerinden çok daha fazla seviliyor. Birçok ünlü futbolcunun ve kulübün bulunduğu Avrupa ise bu sporun dünyadaki tek merkezi konumunda.

Bu nedenle Avrupa dışında yaşayan taraftarlar, saat farkı sebebiyle oldukça geç vakitlerde maçları takip etmek zorunda kalabiliyor.

ASYA İÇİN DURUM CİDDİ

Asya’daki taraflarsa, saat farkından en fazla etkilenen gruplardan bir tanesi. Örneğin, Avrupa’da 22.00’de biten bir maç için Pekin, Hong Kong ve Singapur’daki futbolseverlerin 05.00'e, Seul ve Tokyo’dakilerin 06.00’ya kadar uyanık kalması gerekiyor.

FUTBOL VE TRAFİK KAZALARI ARASINDAKİ İLGİNÇ İLİŞKİ

Bazı uzmanlar; maçları geç saatlere kadar takip etmek zorunda olan taraftarların yaşadığı uykusuzluğun; dikkat eksikliği, daha yavaş tepki süresi ve kötü karar vermeyle ilişkili olduğunu söylüyor.

Bu da futbol takımlarının maçlarının yayınlandığı günlerde, sürücülerin trafik kazalarına karışma ihtimalinin daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

BİNLERCE MAÇ VE KAZA ANALİZ EDİLDİ

Çin, ABD ve Singapur merkezli bir araştırma ekibi, bu fikri test etmek için 2012 ve 2018 arasındaki dönemde Avrupa’daki 12 bin 788 popüler futbol maçıyla, Tayvan’daki bütün sürücülerin ve Singapur’da ise taksi sürücülerinin karıştığı iki milyona yakın trafik kazasını analiz etti.

KAZALAR MAÇ GÜNLERİNDE YÜKSEK

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, popüler futbol maçlarının yayınlandığı günlerde hem Tayvan’da hem de Singapur’da ortalamanın üzerinde trafik kazası yaşandı.

Araştırmacılara göre bu dönemlerde Tayvan'da yılda 41 binden fazla kaza meydana geldi.

Singapur'daki taksi sürücüleri ise maç günlerinde ortalama 371 kazaya karıştı.

Araştırmacılara göre bu rakamlar, ortalamalara göre oldukça fazla. Uzmanlar ise özellikle popüler maçların olduğu günlerde, Asya'daki trafik denetimlerinin artırılmasını öneriyor.