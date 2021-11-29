Avustralya, sosyal medya trollerinin kimliğini açıklayacak

Avustralya hükümeti, sosyal medya trollerinin kimliklerinin açıklanmasını zorunlu hale getirecek.

Avustralya, trollerle mücadele kapsamında dünyanın en kapsamlı ve sert yasasını gündemine aldı.

Hazırlanan yasa tasarısını duyuran hükümet; sosyal medya şirketlerinden, trollerin ve nefret söylemi gerçekleştirenlerin kimliklerinin açıklanmasını isteyen ve hatta zorunlu yapacak.

Nefret söylemi ve şiddete yönelik açıklamaların sosyal medyadan uzaklaştırılması için böyle bir adımın atıldığını açıklayan yetkililer, bu sayede trollere dava açabilecek.

HÜKÜMET VERİLERE ERİŞEBİLECEK

Kısacası yeni yasa tasarısıyla birlikte, sosyal medya trollerinin kişisel verileri hükümet tarafından görülebilecek.

İngiliz The Guardian gazetesi, trollerin telefon numarası, e-posta adresi ve adı-soyadı gibi verilerin paylaşılabileceğini söyledi.

“Gerçek hayattaki kurallar ve kanunlar dijital dünyada da uygulanmalı." diyen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, konu hakkındaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Öte yandan, Avustralya'da hizmet veren sosyal medya devlerinin bu tasarıya nasıl yaklaşacağı şimdilik bilinmiyor.