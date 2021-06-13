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    Ay’a ilk kadını taşıyacak dev roketler bir araya getirildi

    NASA, astronotları ve ilk kadını Ay’a götürecek dev roketleri bir araya getirdi. 65 metre uzunluğundaki dev ana roket, 54 metrelik iki küçük roketin ortasına yerleştirildi.
    • DHA
    • 13.06.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 13:34
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    Ay’a ilk kadını taşıyacak dev roketler bir araya getirildi

    ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nde NASA mühendisleri, fırlatma konfigürasyonunda bulunan üç temel unsuru ilk kez bir araya getirdi.

    65 metrelik dev ana roket, Cuma günü iki küçük güçlendirici roketin ortasına indirildi.

    İLK UÇUŞ İNSANSIZ

    Artemis görevi kapsamında dev roketler (Uzay Fırlatma Sistemi-SLS), Orion kapsülünde diğer astronotlarla birlikte ilk kadın astronotu Ay’a götürecek.

    Ancak bu yıl yapılacak ‘Artemis 1’ görevinde uzay gemisinde astronot bulunmayacak çünkü mühendisler, insanlı uçuşlardan önce hem roketlerin (SLS) hem de kapsülün (Orion) entegre testini gerçekleştirecek.

    2022 yılında yapılacak Artemis 2 görevi astronotlu test uçuşu olacak.

    Artemis 3 ise 2023 yılında astronotları, Ay’a götürecek ve her yıl bu uçuş tekrarlanacak.

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    APOLLO’NUN İKİZ KIZ KARDEŞİ ARTEMİS

    NASA, 7 Aralık 1972 yılında Apollo görevi kapsamında Ay’a son insanlı uçuşunu gerçekleştirmişti.

    NASA’nın ikinci Ay görevi, adını Yunan mitolojisinde Apollo’nun ikiz kız kardeşi Artemis’ten aldı.

    Artemis programı çerçevesinde NASA, Ay'ın yüzeyini daha fazla keşfetmek için ilk kadını Ay’a götürecek.

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