Çin’in Chang’e-5 keşif aracıyla uzaya gönderilen ve 17 Aralık’ta Dünya'ya geri getirilerek ekilen çeltik tohumları filizlenmeye başladı.

Çin’in Chang’e-5 keşif aracıyla 23 gün süren uzay yolculuğunu tamamlayan yaklaşık 1500 çeltik tohumu, Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentindeki bir serada filizlenerek yapraklarını açtı.

Tohumlar, geçtiğimiz yıl kasım ayında 760 bin kilometreden fazla yol katederek Ay’a ulaştıktan sonra, 17 Aralık’ta Dünya’ya geri dönmüştü.

Güney Çin Tarım Üniversitesi’nin (SCAU) Bitki Uzay Islahı ve Ulusal Mühendislik Araştırma Merkezi’ne teslim edilen tohumlar, geçtiğimiz haftalarda Guangdong eyaletinde ekilmişti.

Ay'dan Çin’e getirilen çeltik tohumları filizlendi - VİDEO

SCAU Bitki Uzay Islahı ve Ulusal Mühendislik Araştırma Merkezi’nin Müdür Yardımcısı Guo Tao, Guangdong’un Çin’in üstün ekolojik koşullara sahip önemli çeltik yetiştirme bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Guangdong’un çeltik üretiminde de uzun bir geçmişi var. Yolculukları sırasında Van Allen kuşaklarından geçen tohumlar, şiddetli güneş lekesi aktiviteleriyle karşılaştı.

"TÜRÜNÜN İLK DENEYİ"

Tohumlardan bazıları, kozmik radyasyon ve sıfır yer çekimine maruz kaldıktan sonra mutasyona uğrayıp dünyada ekildiklerinde daha yüksek verim ve kalite elde edebilir. Bu, derin uzay ortamında yapılan türünün ilk deneyi olma özelliği taşıyor." dedi.

Tao, Güney Çin Tarım Üniversitesi’nin 1996’dan beri uzay ıslahı yaptığını ifade ederek, "Bugüne kadar 24 uzay uçuşu gerçekleştirdik ve 57 yeni çeltik türü ürettik. Bu araştırma, ülkemizin uzay ıslahı alanındaki seviyesine liderlik ediyor." diye konuştu.

Çinli araştırmacı, söz konusu çeltik tohumlarının bir "uzay ailesine" doğduğunu belirtti. Tao, "Bunlara ’ebeveynleri’ de uzay ıslahı ile seçildiğinden, uzayda yetişen ikinci nesil çeltik tohumları diyebilirsiniz. Chang’e-5 keşif aracıyla yolculuk eden çeltik tohumlarının, bu kez ebeveynlerini geçmesini ve daha iyi çeltik çeşitleri haline gelmelerini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

