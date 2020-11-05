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    Ay'ın kayıp ikizi Mars'ın arkasında bulundu

    Yeni bir araştırmaya göre Ay’ın uzun süredir kayıp olan ikizi 1998 VF31 isimli göktaşı, Mars’ın arkasında tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 10:14
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 14:14
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    Ay'ın kayıp ikizi Mars'ın arkasında bulundu

    Yaklaşık 1000 metre genişliğindeki 1998 VF31 isimli göktaşı, ilk kez 22 yıl önce tespit edilmişti.

    Kuzey İrlanda’daki Armagh Gözlemevi'nden bilim insanları, göktaşını gözlemlemek için Avrupa Güney Gözlemevi'ni (ESO) ve Çok Büyük Teleskobu (Very Large Telescope) kullandı.

    Yeni analizler, göktaşının Ay’a “çarpıcı biçimde benzediğini” ortaya koydu.

    AY'DAN KOPAN BİR PARÇA

    Çalışmanın baş yazarı Dr. Apostolos Christou, bu göktaşının yaklaşık 4 milyar yıl önce Güneş sisteminin oluştuğu sırada meydana gelen bir çarpışmayla, Ay'dan kopan bir parça olduğuna inanıyor.

    mars

    MARS'IN ARKASINDA GİZLENİYOR

    Kökeniyle ilgili gizemi yıllardır koruyan söz konusu göktaşı, aslında kendisi gibi gizlenen bir grubun parçası. Bu grupta yer alan gök cisimleri, Mars'ın etrafında hiç dolaşmıyor ve gezegenin hareketini takip ederek her zaman arkasında gizleniyor.

    Bilim insanları, Ay'dan kopan başka bir kalıntıya henüz rastlamadı. Ancak araştırmacılar, henüz keşfedilmemiş başka “Ay ikizleri” olabileceğine inanıyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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