Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin yapay zeka görüntülerini yayınladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, yerli bir girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kabine üyelerinin yapay zeka tarafından canlandırıldığı videosunu paylaştı.

'2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ndeki hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Kacır, "Yapay zekaya daha fazla yatırım yapacak, dijital altyapı ve insan kaynaklarını güçlendirecek, yerli ve açık kaynak ürünlere öncelik verecek, teknoloji girişimlerimizi büyüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

YAPAY ZEKANIN TEKNOLOJİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VURGULANDI

Paylaşımda yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüyle açıklamalarda bulunan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerine ithafen, yapay zekanın küresel ekonomiyi ve teknolojiyi kökten değiştirdiğini dile getirdi.

"YAPAY ZEKA STRATEJİMİZDE SOMUT ADIMLAR ATIYORUZ"

Kacır, Bakanlık olarak hedeflerinin bu dönüşümü izlemek değil, ona bizzat yön vermek olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

Yapay zeka stratejimizde attığımız adımlar son derece somut. Birincisi altyapımızı kuruyoruz. Büyük ölçekli yapay zeka modellerini geliştirmek için gereken yüksek işlem gücüne sahip bilişim altyapısını hızla hayata geçiriyoruz.



Yürüteceğimiz proje ve desteklerle halihazırda 250 megavat düzeyinde olan veri merkezi yatırımlarını 2030'a dek 1 gigavat seviyesine çıkaracağız. 10 milyar doları aşan yatırımların hayata geçeceği güvenli ve kesintisiz enerji alt yapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız.

"YERLİ YAPAY ZEKA GİRİŞİMLERİNİ BÜYÜTMEYİ AMAÇLIYORUZ"