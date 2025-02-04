Bakan Uraloğlu duyurdu: 5G teknolojisi 2026'da yaygınlaşacak

AA

Türkiye, son yıllarda ulaştırma ve iletişim alanlarında önemli atılımlar gerçekleştirerek altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Kara yolları, demir yolları, havacılık ve deniz taşımacılığında yapılan yatırımlarla ulaşım ağı modernize edilirken, iletişim teknolojilerinde de dijital dönüşüm hız kazandı.

Özellikle fiber altyapı, geniş bant internet ve mobil iletişim konularında atılan adımlarla vatandaşların hızlı ve kesintisiz bağlantıya erişimi kolaylaştı.

5G TEKNOLOJİSİ İÇİN ADIMLAR ATILDI

Bu gelişmelerin en önemli basamaklarından biri de 5G teknolojisine geçiş olacak.

5G, yüksek hız, düşük gecikme süresi ve daha fazla cihazın aynı anda bağlanabilmesi gibi avantajlarıyla günlük hayatı kolaylaştıracak; sanayiden sağlığa, ulaşımdan eğitime kadar pek çok sektörde büyük dönüşümler sağlayacak.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 5G'yi Türkiye genelinde yaygınlaştırmak için önemli adımlar atıyor.

İLK İHALE BU YILIN İLK YARISINDA

Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesini bu yılın ilk yarısında yapmayı planladıklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihale sürecinin başlatıldığını, sadece tarihlerin açıklanmasının kaldığını söyledi.

"2026'DA İLK SİNYALİ ALIP 5G'Yİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Sektörle yoğun şekilde görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, "3 GSM operatörü ve ekipman tedariki yapacak firmalarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu sene ihalesini yaparak 2026 yılında ilk sinyali alıp 5G'yi yaygınlaştırmış olacağız. Buradaki süreçte mümkün olduğu kadar yerli ve milli donanımların sürece dahil olmasını istiyoruz. İhalemizde de buna öncelik ve zorunluluk getirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz 2025'in ilk yarısında ihaleyi yapmak." ifadelerini kullandı.

FİBERDE İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTECEK

Fiber altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi'nin 2026'da biteceğine işaret eden Uraloğlu, "Onun ihale süreci ayrıca devam edecek, orada ayrıca bir ihale yapacağız. Şu anda fiber altyapının yüzde 80-90'a yakını bir operatörün elinde. Oradaki süreci, rekabet şartlarını, ihale sürecinde görmüş ve tespit etmiş olacağız." dedi.