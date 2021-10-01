Bakan Varank, TEKNOFEST'te ödül alan gençlerin sevincini paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest2021'de Brugada Sendromu riskini belirleyen cihazlarıyla 3. olan gençlerin sevincine sosyal medya hesabından ortak oldu.

TEKNOFEST 2021'de yarışan binlerce gen yetenek arasından dereceye girenler, ödüllerini aldı.

Birçok kategoride düzenlenen yarışmalardan birinde, Brugada Sendromu Riskinin Belirlenmesi İçin Elektrokardiyografi Cihazına Entegre Edilebilen Yapay Zeka Modeli üreten gençler üçüncülük ödülü kazandı.

"TEKNOFEST'TE 3. OLSANIZ, SİZ DE BU KADAR MUTLU OLURDUNUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gençlerin ödül sevincini sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Brugada Sendromu Riskinin Belirlenmesi İçin Elektrokardiyografi Cihazına Entegre Edilebilen Yapay Zeka Modeli: BrugadAI” projenizle #Teknofest2021'de 3. olsanız, siz de bu kadar mutlu olurdunuz!"