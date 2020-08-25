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    Bakteriler, 'ölüm çığlığı' ile diğer bakterileri uyarıyor

    Bakterilerin 'ölüm çığlığının' diğer bakterileri uyararak hayatta kalmalarını sağladığı bildirildi.
    • AA
    • 25.08.2020 - 00:04
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    Bakteriler, 'ölüm çığlığı' ile diğer bakterileri uyarıyor

    LiveScience'ın haberine göre, bilim insanlarının yaptığı araştırma, bakterilerin antibiyotikle yok olurken yaydıkları kimyasal bir maddenin, diğerler bakterilere tehlike alarmı verdiğini ortaya koydu.

    ÖLÜMCÜL TEHDİDİ ALGILIYORLAR

    Uzmanlar, "necrosignaling" (nekro sinyalleşme) olarak tanımladığı alarm sayesinde sürü halinde yaşayan bakterilerin ölümcül tehdidin varlığını önceden algılayabildiğini ve tehlikeye karşı kısa sürede direnç geliştirebildiği belirtildi.

    Bakteriler, ölüm çığlığı ile diğer bakterileri uyarıyor #1

    ÖLÜ BAKTERİLER, SÜRÜNÜN GERİ KALANINI KURTARIYOR

    Ölü bakterilerin sürünün geri kalanını nasıl kurtardığını incelemek için yapılan çalışmada, bakteriler ile antibiyotik arasındaki etkileşim gözlemlendi.

    Teksas Üniversitesi'nde moleküler biyoloji profesörü Rasika Harshey, ölü bakterilerin ayrıca canlı hücre zarlarında antibiyotiklerin dışarı atılmasını sağlayan sistemi aktive ettiğini belirterek "Ölü bakteriler, sürünün hayatta kalmasına yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

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