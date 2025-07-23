Basit bir şifre ihmali 158 yıllık bir İngiliz şirketini batırdı

İngiltere'nin 158 yıllık köklü lojistik şirketi KNP Logistics, basit bir güvenlik ihmalinin kurbanı olarak iflas ettiğini duyurdu.

Bir çalışanın kolay tahmin edilebilir şifresiyle başlayan siber saldırı, yaklaşık 700 kişinin işsiz kalmasıyla sonuçlandı.

Bilgisayar korsanları, bir çalışanın şifresini tahmin ederek, hassas şirket verilerini şifreleyerek ve şirket içi operasyonları sekteye uğratarak KNP'nin sistemlerine erişim sağladı.

Siber saldırı sigortası da dahil olmak üzere standart siber güvenlik önlemlerine sahip olmasına rağmen, KNP kötü şöhretli Akira fidye yazılımı çetesinin saldırısına karşı koyamadı.

AKIRA ÇETESİ MİLYONLARCA STERLİN İSTEDİ

Saldırıyı, kötü şöhretli Akira fidye yazılımı çetesinin gerçekleştirdiği belirtildi.

Şirketin tüm verilerini şifreleyen bilgisayar korsanları, erişimi yeniden açmak için 5 milyon sterline varan bir fidye talep etti, ancak şirket bu talebi karşılayamadı.

İNGİLTERE'DE ARTAN SİBER SALDIRI TEHDİDİ

Bu olay, Birleşik Krallık'taki artan siber suç tehdidini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ulusal Suç Ajansı, ülkedeki fidye yazılımı saldırılarının son iki yılda neredeyse iki katına çıktığını belirtirken, M&S ve Harrods gibi devler de benzer saldırıların hedefi olmuştu.