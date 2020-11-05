Bayraktar AKINCI TİHA tam otonom iniş ve kalkış gerçekleştirdi

Çorlu'dan havalanan Bayraktar AKINCI TİHA, yer kontrol istasyonu bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş ve kalkış testini başarıyla tamamladı.

Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), test kapsamında yer kontrol istasyonu (YKİ) bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş ve kalkış testi gerçekleştirdi.

Bayraktar AKINCI TİHA, bir ilke imza atarak tam otonom kalkış ve iniş testini sorunsuz tamamlamayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “AKINCI Prototip 1 hava aracımız önce Çorlu’dan havalandı. Orta irtifada sistem tanımlama testlerimizi gerçekleştirdik.

Sonrasında uzak meydana iniş denemeleri yaptık. Önce yaklaştı, alçaktan pas geçti ve sonrasında ikinci denemede de tekerlerini piste koyup tekrar kalktı. Şimdi de dönüp Çorlu’ya inecek. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.





İLK TESLİMAT YIL SONUNA KADAR YAPILACAK

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar ilk teslimatı yapılması planlanan Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde devam ediyor.

Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını gerçekleştirmek etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’na gönderilecek.





