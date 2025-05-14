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DHA

Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 6-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Deniz Kurdu 2/2025' tatbikatı, Akdeniz açıklarında sürdürülüyor. Tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetleri birliklerinin tehditli ortamlarda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini geliştirmek, aynı zamanda katılımcı kuvvet komutanlıklarıyla ortak çalışmaları etkili bir şekilde yürütülüyor.

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Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bir araya gelerek ortak görevler icra ediyor. Antalya açıklarında devam eden tatbikata 104 su üstü gemisi, 6 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 52 hava unsuru, 1 su altı taarruz timi, 2 su altı savunma timi, kıyı birlikleri ve diğer hava, kara, deniz unsurları katılıyor.

Tatbikatın bu yılki seferinde, 2019 yılında ilk test atışı yapılan ve envantere katılan Atmaca füzesi ilk kez kullanılırken, Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı da test atışlarının ardından tatbikatta yer aldı.

SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinde düzenlendi. Bu özel günde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın yanı sıra, 28 ülkeden 29 ataşe ve yardımcıları da gözlemci olarak yer aldı.

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Seçkin Gözlemci Günü'nde, senaryo gereği deniz karakol uçakları tarafından su altındaki bir denizaltının suya çıkışı gerçekleştirildi. Aynı gün içinde, belirlenen bir adaya top atışı yapıldı ve ardından helikopterler de aynı noktayı vurdu. Ardından, Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı test atışını yaptı. Gözlemcilerin büyük ilgiyle izlediği bu atışta, TB3, 10 bin fit yükseklikten adada belirlenen hedefleri etkili bir şekilde vurdu. TCG Anadolu gemisinden havalanan 2 adet TB3, 40 dakikalık görevlerini tamamladıktan sonra geri iniş yaptı.

Tatbikatın sonunda, deniz ve hava araçlarının katılımıyla denizde bir tören geçişi düzenlendi. Geçiş sırasında gemiler ve uçaklar, TCG Anadolu Gemisi'ne selam vererek geçiş yaptı, tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığı vurgulandı.