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Haber Merkezi

Türkiye'nin savunma sanayisinde özellikle SİHA ve İHA teknolojisi alanında kat ettiği mesafe, uluslararası alanda büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.

Türkiye bu alandaki başarısı ile, bağımsız savunma kabiliyetlerini artırırken, küresel savunma sektörünün öncü aktörlerinden biri haline geliyor.

"BAYRAKTAR TB3’TEN 2 ATIŞ TEK DELİK"

Bu kapsamda devam eden testlerde Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, ASELSAN'ın ASELFLIR-500 hedefleme sistemi ve Roketsan'ın MAM-T mühimmatıyla dikkat çeken bir atış gerçekleştirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında bu önemli anlara ait görüntüleri paylaştı.

Bayraktar paylaşımında, "BayraktarTB3’ten 2 Atış Tek Delik" ifadesini kullandı.

Bayraktar TB3, Türk savunma sanayiinin yeni nesil insansız hava aracı olarak dikkat çekiyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 elektro-optik hedefleme sistemi ile donatılan TB3, hedefteki hassasiyeti bir üst seviyeye taşıdı.

Son testlerde Bayraktar TB3, iki adet Roketsan MAM-T mühimmatını art arda atarak her ikisini de aynı noktadan geçirdi. Bu başarı, hem hedefleme sisteminin hem de mühimmatın doğruluk kabiliyetini gözler önüne seriyor.

MAM-T: YÜKSEK GÜÇ VE HASSASİYET

Roketsan'ın geliştirdiği MAM-T mühimmatı, uzun menzili ve yüksek vuruş kabiliyeti ile biliniyor.

Bayraktar TB3'ün bu mühimmatı, ASELSAN'ın gelişmiş optik teknolojileriyle birlikte kullanması, hedef vurma hassasiyetini en üst düzeye çıkardı.

MAM-T'NİN ÖZELLİKLERİ