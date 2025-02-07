Bazı iPhone 7 sahipleri Apple'dan tazminat almaya hak kazandı

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Apple, geçtiğimiz yıl ocak ayında, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcılarıyla bir toplu dava anlaşmasına varmıştı.

Anlaşma, cihazlarında çeşitli sorunlar yaşayan kullanıcıları kapsıyordu. Bu sorunlar arasında "grileşmiş" ekran, çalışmayan hoparlör düğmesi, Siri'nin sesli komutlara yanıt vermemesi, mikrofon sorunları ve Sesli Notlar uygulamasının çalışmaması yer alıyordu.

SORUNLARIN KAYNAĞI

Sorunların kaynağı olarak iOS 11.3 güncellemesi gösteriliyordu. Bu güncelleme, telefon görüşmeleri sırasında hoparlörün çalışmamasına ve karşı tarafın duyulmamasına neden oluyordu.

TOPLU DAVA ANLAŞMASI

Toplu dava, 35 milyon dolarlık bir anlaşmayla sonuçlandı. Davaya katılan her kişi, 200 dolarlık bir ödeme alacak. Bu miktar, toplu dava anlaşmalarında genellikle görülen bir rakam.

APPLE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Apple, davayı çözmeyi kabul etse de, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde yaşanan sorunlardan sorumlu olmadığını ve iddiaları reddetti.

En yüksek ödemeler, telefonlarında yaşanan sorunların onarımı için ücret ödeyen kullanıcılara yapılacak.

Telefonlarında sorun yaşayan ancak onarım için ödeme yapmayan kullanıcılar ise daha az bir ödeme alacaklar. Şu ana kadar yapılan en yüksek ödemenin 350 dolar olduğu belirtiliyor.

ÖDEMELER BAŞLADI

Ödemeler, toplu davaya katılan eski iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcılarına yapılmaya başlandı. Bu kullanıcıların bazıları hala iPhone kullanırken, bazıları ise Android telefonlara geçiş yapmış durumda.