Beklenen oldu: Windows 11 tamamen karanlık moda kavuşuyor

Windows 11 kullanıcılarının yıllardır beklediği tam kapsamlı karanlık mod deneyimi nihayet geliştirme aşamasına girdi.

Ortaya çıkan yeni bir önizleme sürümü, Microsoft'un sistemdeki son beyaz alanları da ortadan kaldırmak için çalıştığını gösteriyor.

DOSYA İŞLEM PENCERELERİ DE KARARIYOR

Sızıntılarıyla bilinen PhantomOfEarth tarafından keşfedilen gizli özelliğe göre, Windows 11 karanlık mod artık dosya kopyalama veya silme gibi temel işlem pencerelerine de uygulanıyor.

Bu özellik henüz resmi olarak test kullanıcılarına sunulmadı ve geliştirme aşamasında bulunuyor.

KULLANICILAR YILLARDIR BEKLİYORDU

Karanlık mod ilk olarak 2016'da Windows 10 ile sunulmuş olsa da hiçbir zaman sistemin tamamına tam olarak entegre edilememişti.

Microsoft'un bu temel eksikliği gidermesinin bu kadar uzun sürmesi ise kullanıcılar arasında "Neden şimdi?" sorusunu gündeme getirdi.