Bekleyiş sona erdi: Honor Magic 7 Pro dünya çapında satışa sunuldu

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Honor, yeni amiral gemisi telefonu Magic 7 Pro'yu Avrupa'da satışa sundu.

Snapdragon 8 Elite işlemci, 200 MP kamera ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle gelen Magic 7 Pro, 1.299 euroluk fiyatıyla premium segmentte iddialı bir konuma sahip.

MAGIC 7 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Honor Magic 7 Pro, 6,82 inç AMOLED LTPO ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM, 512 GB depolama, 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 200 MP periskop telefoto kamera ve 100W hızlı şarjlı 5.270 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

Magic 7 Pro'nun öne çıkan özellikleri:

Ekran: 6,82 inç AMOLED LTPO, 120 Hz yenileme hızı, 5000 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB

Arka Kamera: 50 MP (OIS, değişken diyafram) + 50 MP (ultra geniş) + 200 MP (periskop)

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5.270 mAh, 100W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj

İşletim Sistemi: MagicOS 9.0 (Android 15 tabanlı)

Diğer: Yapay zeka destekli özellikler, göz koruma teknolojileri, IP68 su ve toza dayanıklılık

Magic 7 Pro, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile donatıldı. Bu işlemci, telefona yüksek performans ve gelişmiş yapay zeka yetenekleri sağlıyor.

Telefon, 200 MP çözünürlüğünde bir periskop telefoto kameraya sahip. Bu kamera, 100x'e kadar zoom yapabiliyor ve yapay zeka destekli görüntü iyileştirme özellikleri sunuyor.