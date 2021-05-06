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- Belçika'da resmi kurumlara siber saldırı: Hizmetler kilitlendi
Belçika'da resmi kurumlara siber saldırı: Hizmetler kilitlendi
- Haber Merkezi
- 06.05.2021 - 11:01
- Güncelleme : 06.05.2021 - 11:10
Son zamanlarda oldukça artan siber saldırılardan Belçika da nasibini aldı. Ülke, kapsamlı bir siber saldırının hedefi oldu.
Ülkedeki resmi kurumlara internet sağlayan Belnet'in uğradığı siber saldırı sonucu birçok resmi kurum hizmet veremez hale geldi.
Ülkedeki parlamento, üniversiteler, bilim kuruluşları yapılan koordineli saldırıdan ağır hasar aldı. Belnet, saldırıda ağdan herhangi bir belge çalınmadığını belirtti.
Yapılan siber saldırı sonrası Valonya-Brüksel Federasyon Parlamentosu'nın toplantılarına da ara verildi. Sistemin çökmesi nedeniyle oturumlar askıya alındı.
AŞI VE TEST MERKEZLERİ DE ETKİLENDİ
Belnet, saldırıdan aşı ve test merkezlerinin de etkilendiğini belirtirken, saldırıyı kimin düzenlediğini tespit edemediklerini söyledi.
Öte yandan Yeşiller Partisi milletvekili Wouter De Vriendt, saldırının arkasında Çin'in olabileceğini söyledi.
Belçika'da Dış İlişkiler Komitesi, dün itibarıyla Çin'in Uygur politikasının ele alınacağı toplantılar düzenlenecekti. Saldırıların aynı güne denk gelmesi ise Çin'i hedefe koydu.