Euro
10.0168
0.21%
Dolar
8.3165
0.03%
Altın
479.59
0.4%
Borsa
1.426
0.41%
Bitcoin
471.754
1.85%
EXEN Coin
35.11
19.58%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Belçika'da resmi kurumlara siber saldırı: Hizmetler kilitlendi

    Belçika'da resmi kurumlara internet sağlayan Belnet, geniş çaplı bir DDoS saldırısının hedefi oldu. Saldırı nedeniyle, birçok hizmet durduruldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 11:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Belçika'da resmi kurumlara siber saldırı: Hizmetler kilitlendi

    Son zamanlarda oldukça artan siber saldırılardan Belçika da nasibini aldı. Ülke, kapsamlı bir siber saldırının hedefi oldu.

    Ülkedeki resmi kurumlara internet sağlayan Belnet'in uğradığı siber saldırı sonucu birçok resmi kurum hizmet veremez hale geldi.

    Ülkedeki parlamento, üniversiteler, bilim kuruluşları yapılan koordineli saldırıdan ağır hasar aldı. Belnet, saldırıda ağdan herhangi bir belge çalınmadığını belirtti.

    Yapılan siber saldırı sonrası Valonya-Brüksel Federasyon Parlamentosu'nın toplantılarına da ara verildi. Sistemin çökmesi nedeniyle oturumlar askıya alındı.

    Belçika da resmi kurumlara siber saldırı: Hizmetler kilitlendi #1

    AŞI VE TEST MERKEZLERİ DE ETKİLENDİ

    Belnet, saldırıdan aşı ve test merkezlerinin de etkilendiğini belirtirken, saldırıyı kimin düzenlediğini tespit edemediklerini söyledi.

    Öte yandan Yeşiller Partisi milletvekili Wouter De Vriendt, saldırının arkasında Çin'in olabileceğini söyledi.

    Belçika'da Dış İlişkiler Komitesi, dün itibarıyla Çin'in Uygur politikasının ele alınacağı toplantılar düzenlenecekti. Saldırıların aynı güne denk gelmesi ise Çin'i hedefe koydu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir