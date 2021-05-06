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Belçika'da resmi kurumlara siber saldırı: Hizmetler kilitlendi

Belçika'da resmi kurumlara siber saldırı: Hizmetler kilitlendi

Belçika'da resmi kurumlara internet sağlayan Belnet, geniş çaplı bir DDoS saldırısının hedefi oldu. Saldırı nedeniyle, birçok hizmet durduruldu.