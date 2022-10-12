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Bilgisayar pazarı, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor

Bilgisayar pazarı, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor

PC satışları, pandemi dönemindeki yüksek ivmeyi kaybetti ve yeniden düşüşe geçti. Ancak bu düşüş, beklenenden çok daha sert oluyor.