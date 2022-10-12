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    Bilgisayar pazarı, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor

    PC satışları, pandemi dönemindeki yüksek ivmeyi kaybetti ve yeniden düşüşe geçti. Ancak bu düşüş, beklenenden çok daha sert oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 13:15
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    Bilgisayar pazarı, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor

    2017 yılında dibi gören PC satışları, 2021’de yüzde 14,8 büyümeyi başardı. Bu büyümedeki en önemli etken ise koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlamalar ve uzaktan çalışma uygulamaları oldu.

    Öte yandan, 2022 yılında pandeminin etkisini yitirmesi ve küresel çip tedarik sorunlarının baş göstermesi, satışları olumsuz yönde etkiliyor.

    Kayıplar beklenenden daha çok

    Pandemi döneminde iki yıl rekor yükselişler gösteren bilgisayar pazarı, normalleşme ile birlikte erimeye başladı. Aylardır sürekli düşen bilgisayar satışları beklenin de üzerinde kayıplar yaşıyor.

    laptop

    Gartner, üçüncü çeyrekte 68 milyon bilgisayarın sevk edildiğini ve satışların yıllık yüzde 19,5 düştüğünü söyledi.

    Araştırma şirketi, bunun 1990'ların ortalarında ünite hacimlerini kaydetmeye başlamasından bu yana görülen en sert düşüş olduğunu söylüyor.


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