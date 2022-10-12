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Bilgisayar pazarı, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor
- Haber Merkezi
- 12.10.2022 - 13:10
- Güncelleme : 12.10.2022 - 13:15
2017 yılında dibi gören PC satışları, 2021’de yüzde 14,8 büyümeyi başardı. Bu büyümedeki en önemli etken ise koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlamalar ve uzaktan çalışma uygulamaları oldu.
Öte yandan, 2022 yılında pandeminin etkisini yitirmesi ve küresel çip tedarik sorunlarının baş göstermesi, satışları olumsuz yönde etkiliyor.
Kayıplar beklenenden daha çok
Pandemi döneminde iki yıl rekor yükselişler gösteren bilgisayar pazarı, normalleşme ile birlikte erimeye başladı. Aylardır sürekli düşen bilgisayar satışları beklenin de üzerinde kayıplar yaşıyor.
Gartner, üçüncü çeyrekte 68 milyon bilgisayarın sevk edildiğini ve satışların yıllık yüzde 19,5 düştüğünü söyledi.
Araştırma şirketi, bunun 1990'ların ortalarında ünite hacimlerini kaydetmeye başlamasından bu yana görülen en sert düşüş olduğunu söylüyor.