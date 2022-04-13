Bilgisayar satışları yavaşlıyor: İşte ilk çeyrekte en çok satanlar

Bilgisayar satışları yavaşlıyor: İşte ilk çeyrekte en çok satanlar

Pazar araştırma şirketi International Data Corp (IDC), ilk çeyrekte en çok bilgisayar satan markaları açıkladı.

Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte, son 8 yıldır küresel çaptaki bilgisayar satışları oldukça azalmıştı.

Ancak geçtiğimiz yılın başlarında etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle bilgisayar pazarı eski günlerine geri döndü.

Salgınla birlikte artan internet kullanımı, yüksek bilgisayar satışlarını da beraberinde getirdi.

Satışlar düşmeye başladı

Koronavirüs salgınının etkisini kaybetmesiyle birlikte, satışlar yeniden düşüş eğilimine girdi.

Pazar araştırma şirketi International Data Corp (IDC), bilgisayar dağıtımlarının iki yıllık çift haneli büyümenin ardından artık yavaşladığını ve dünya çapında 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,1 azaldığını söyledi.

İlk çeyrekte en çok satanlar

Küresel olarak Lenovo, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 22,7 pazar payına ulaşarak en çok bilgisayar satan marka olurken, onu yüzde 19,7 ile HP izledi.

Dell yüzde 17,1, Apple yüzde 8,9 ve Asus yüzde 6,9 pazar payıyla ilk beş sırayı tamamladı.

HP, bir önceki yıla göre yüzde 17,8 pazar kaybıyla en fazla gerilemeyi yaşarken, Asus yüzde 17,7 ile en fazla büyüyen marka oldu.