Euro
15.2699
1.37%
Dolar
13.4343
0.96%
Altın
764.81
0.46%
Borsa
1.874
0.9%
Bitcoin
776.436
2.16%
BTXN Coin
50.39
-0.98%
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Bilim insanları, balinaları yutan dev bir canavar keşfetti

    Bilim insanları, yunus ve balina gibi büyük hayvanları tek lokmada yutabilen ve sivri dişlere sahip olan devasa bir canavar ortaya çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bilim insanları, balinaları yutan dev bir canavar keşfetti

    Kanada'da yer alan McGill Üniversitesi'nden araştırmacılar, 1970'lerde Kolombiya'nın Boyacá bölümünde Villa de Leyva yakınlarında ortaya çıkarılan fosilleşmiş kalıntıları yeniden inceleme altına aldı.

    Fosilin son derece iyi bir şekilde korunmuş 1 metre uzunluğunda bir kafatasına sahip olduğu belirtilirken, türün  daha önce 250 milyon yıl önce yaşayan ihtiyozor sınıfına ait olduğu tespit edildi.

    YENİ BİR CİNSE AİT

    Kolombiya Ulusal Jeoloji Müzesi'nde bulunan kafatası üzerinde yapılan yeni araştırma, kafatasının daha önce tanımlanmayan yeni bir cins olan 'Kyhytysuka'ya ait olduğunu ortaya çıkardı.

    Bilim insanları, balinaları yutan dev bir canavar keşfetti #1

    Prof. Dr. Larsson, "Bu hayvan, büyük avları yemesine izin veren benzersiz bir diş yapısı geliştirdi. Diğer iktiyozorların küçük avlarla beslenmek için küçük, eşit boyutta dişleri varken; bu yeni tür, büyük balıklar ve diğer deniz sürüngenleri gibi büyük avlarını çiğneyebilmek için diş boyutlarını ve aralıklarını değiştirdi.” dedi.

    Bilim insanları, söz konusu canlıyı, "yunus ve balina gibi büyük hayvanları tek lokmada yutabilen ve sivri dişlere sahip olan devasa bir canavar" olarak tanımladı.

    deniz canavar

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir