Bilim insanları, beyin hasarlarını tedavi etme yöntemi geliştirdi

ABD'deki bilim insanları, beyin ve omurilik yaralanmasından zarar görmüş insanların hareket etmelerini ve iletişim kurmalarını sağlayacak yeni bir sistem geliştirdiklerini duyurdu.

ABD'de yer alan Brown Üniversitesi, Baylor Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi ve teknoloji şirketi Qualcomm, yeni bir araştırmaya imza attı.

4 yıldır devam eden araştırma sonucunda bilim insanları, beyin veya omurilik yaralanması olan kişilerin, ileride hareket etmelerine veya iletişim kurmalarına yardımcı olabilecek bir bilgisayar arayüzü geliştirdi.

Söz konusu sistem, beyindeki elektrik sinyallerini kaydederek bilgisayarlara veya robotik protezler gibi cihazlara aktarıyor.

BEYİN YARALANMALARININ TEDAVİSİ MÜMKÜN OLABİLİR

Gelecekte beyin sinyallerinin benzeri görülmemiş şekilde kaydedilmesinin sağlanabileceğini belirten bilim inmsanları, bu sayede beynin çalışma prensibinin anlaşılabileceğini ve beyin veya omurilik yaralanması olan insanlar tedavi edilebileceğini söylüyor.





Araştırmayı yürüten ekip, cihazların beyni uyarma ve kayıt yapma yeteneğini de test etti. Araştırmacılar, bu çalışma sayesinde hastalık veya yaralanma nedeniyle kaybedilen beyin fonksiyonlarının ileride geri getirilebileceğini düşünüyor.