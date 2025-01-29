Bilim insanları çelikten daha dayanıklı ve havacılık sektörünü değiştirebilecek yeni bir malzeme keşfetti

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Araştırmacılar, yapay zekâ kullanarak çelikten daha dayanıklı ve strafor kadar hafif yeni bir malzeme geliştirdi.

Nanogrid adı verilen küçük, üç boyutlu karbon yapılar ile oluşturulan bu malzeme, havacılık ve diğer sektörlerde devrim yaratma potansiyeli taşıyor.

YAPAY ZEKA İLE TASARLANDI

Nanogridlerin tasarımı, "çoklu lensli Bayesçi" adlı bir yapay zekâ yöntemi kullanılarak optimize edildi.

Malzemenin dayanıklılığını artırmak ve zayıf noktaları ortadan kaldırmak için yapay zekâ, binlerce farklı modeli analiz etti. Sadece 400 veri seti kullanılarak optimum tasarım belirlendi.

3 BOYUTLU YAZICI İLE ÜRETİLDİ

Nanogridler, iki foton polimerizasyonu adlı bir 3B yazdırma tekniği ile üretildi. Toronto'daki CRAFT merkezinde yüksek hassasiyetle üretilen nanogridler, hafif ve dayanıklı bir yapıya sahip.

HAVACILIKTA YAKıT TASARRUFU

Yeni malzemenin en önemli uygulama alanlarından biri havacılık sektörü. Uçaklardaki titanyum parçaların bu yeni malzemeyle değiştirilmesi, kilogram başına 80 litreye kadar yakıt tasarrufu sağlayabilir. Bu da hem maliyetleri düşürecek hem de çevresel etkiyi azaltacak.

DİĞER KULLANIM ALANLARI

Yeni malzemenin, havacılığın yanı sıra otomotiv, inşaat ve tıp gibi birçok farklı sektörde de kullanılması mümkün.

Hafif, dayanıklı ve esnek olması, bu malzemeyi çeşitli uygulamalar için ideal hale getiriyor.

Bu devrim niteliğindeki malzeme, Toronto Üniversitesi, KAIST, KIT, MIT ve Rice Üniversitesi'nden bilim insanlarının iş birliğiyle geliştirildi.