Bilim insanları, en genç atarca yıldızı keşfetti

Bilim insanları, şimdiye kadar bilinen en genç atarca yıldızı tespit etmeyi başardı.

İngilizcede "kalp gibi atan" anlamına gelen pulsar veya atarcalar, içinde bulundukları bulutsu yapıların kalbi olarak nitendiriliyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajası (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) görevli gök bilimciler, yeni bir atarca yıldız keşfetti.

"Swift J1818.0−1607" ismi verilen atarca yıldızın, 240 yaşında olduğu ve kozmik standartlarda "gerçek bir yenidoğan" olduğu belirtildi. Bu da atarcayı bilinen en genç atarya yıldız yapıyor.

Nötron yıldız sınıfına giren atarca yıldızın, ilk kez muazzam X ışığı patlamasının meydana geldiği 12 Mart'ta NASA'nın Neil Gehrels Swift Gözlemevince fark edildiği açıklandı.

TAKİBE ALINDI

Tespit edildikten sonra Avrupa Uzay Ajansı'nın XMM-Newton Gözlemevi ve NASA'nın NuSTAR teleskobuyla takibe alınan atarcanın fiziksel özellikleri de tespit edildi.

Nötron yıldızın, dev bir yıldızın tükenerek patlamasından sonra arta kalan son derece yoğun kütleli madde olduğu ifade ediliyor.

KÜÇÜK BİR PARÇASI 4 MİLYAR TON AĞIRLIĞINDA

Evrende kara delikten sonra en yoğun nesneler arasında gösterilen nötron yıldızının bir çay kaşığına eşdeğer parçasının, Dünya'da 4 milyar ton ağırlığında geleceği belirtiliyor.