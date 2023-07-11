Bilim insanları, galaksimizde ayna gezegen keşfetti Astronomlar, Samanyolu galaksisinde "dev bir aynaya" benzeyen en yansıtıcı öte gezegeni buldu.

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Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor.

Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

En yansıtıcı öte gezegen keşfedildi

Astronomlar, Samanyolu galaksisinde "dev bir aynaya" benzeyen en yansıtıcı öte gezegeni buldu.

LTT9779b adı verilen öte gezegenin, Dünya'dan yaklaşık 264 ışık yılı uzaklıkta bulunduğu ve Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesindeki turunu 19 saatte tamamladığı açıklandı.

LTT9779b'nin titanyum ve silikatlardan oluşan metalik bulutlarla çevrili olduğunun düşünüldüğü ve bu sebeple gelen ışığın yaklaşık yüzde 80'ini yansıttığı, bunun da öte gezegeni evrenin "en yansıtıcı doğal nesnesi" yaptığı kaydedildi.

Karşılaştırma açısından, Dünya'dan görülebilen gökyüzündeki en parlak nesne olan Venüs'ün, gelen ışığın yaklaşık yüzde 75'ini, Dünya'nın ise yaklaşık yüzde 30'unu yansıttığı belirtildi.

LTT9779b'nin yüzeyinin, yıldızından gelen yoğun radyasyon nedeniyle erimiş lavdan bile daha yüksek olan 1800 derece sıcaklıkta olduğu ifade edildi.