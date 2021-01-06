Bilim insanları, kalp durmasında ölüm riskini azaltan cihaz geliştirdi

Ani kalp durmasına karşı geliştirilen cihaz, vücudun alt kısmındaki kan akışını bloke ederek, hayati organlara yönlendiriyor.

Kalp durması, dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biri ve yılda 7 ila 9 milyon insanın ölümüne yol açıyor.

Standart bakımla, her 10 kişiden 1'i kalp krizinden kurtulmayı başarıyor.

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Neurescue, yeni cihaz ile hayatta kalma oranını 10 kişiden 9'a çıkarmayı hedefliyor.

KALP DURMASINA KARŞI CİHAZ

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) incelemesi altında olan cihaz, yaşamı tehdit eden acil durumlarda beyne ve kalbe kan akışını artırmak için tasarlandı.

CNBC'nin haberine göre, söz konusu cihaz, bir doktorun kan kaybını kontrol etme süresini iki katına çıkarabilir, ayrıca stent veya kalp pili gibi ek hayat kurtarıcı prosedürler için fırsatı artırabilir.

BİR DAKİKA İÇİNDE KAN AKIŞINI BLOKE EDİYOR

Neurescue, bacaktaki femoral arter adlı damarlara yerleştirilip bir dakika içinde vücudun alt bölgesindeki kan akışını bloke ederek, hayati organlara yönlendiriyor.

Projenin başındaki isim Doktor Habib Frost, Neurescue ile zaman aralığını genişletmeyi, böylece hastaları kalplerini destekleyebilecekleri makinelere ulaştırarak, stent ve kalp pili takacak imkanı yakalamayı hedeflediklerini söyledi.