Bilim insanları: Küresel emisyonu azaltmanın tek yolu tamamen elektrikli araçlara geçmek

Bilim insanlarına göre, küresel emisyonları azaltmak için 2050 yılında otomobillerin tamamına yakınının elektrikli olması gerekiyor.

Dünya genelindeki fosil yakıtlı araçların neden olduğu emisyon, her geçen gün çevreyi kirletmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) küresel iklim değişikliği hedefleri kapsamında, küresel sıcaklıklık artışını düşürmek ve karbon emisyonlarını azaltmak için ise fosil yakıtlı araçlardan tamamen kurtulmamız gerekiyor.

2050'YE KADAR TAMAMEN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇMEMİZ GEREKİYOR

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, küresel karbon emisyonlarını azaltmak için fosil yakıtlarla çalışan araçların yüzde 90’ının 2050 yılına kadar elektrikle çalışan otomobillerle değişmesi gerekiyor.

Araştırmacılar, bunun gerçekçi bir hedef olmadığını ve ülkelerin otomobiller yerine, toplu taşımaya büyük bir yatırım yapması ve şehirleri bisikletle veya yürüyerek daha fazla gezintiye izin verecek şekilde yeniden tasarlamaya odaklanmasını önerdi.

BM iklim hedefleri, küresel sıcaklıkların 2100 yılına kadar sanayi öncesi seviyelerin üzerine 1 derece çıkmasını önlemek için üye ülkelerin harekete geçmesini gerektiriyor.

Nature Climate Change dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, iklim değişikliğiyle başarı bir mücadele için ABD'de 2050 yılına kadar yaklaşık 350 milyon elektrikli aracın kullanılması gerekiyor.