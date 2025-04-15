Bilim insanları laboratuvarda ilk kez insan dişi üretti

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King's College London'da görevli bilim insanları, laboratuvar ortamında insan dişi ürettiklerini duyurdu.

Bu önemli bilimsel gelişme, diş sorunlarına yönelik geleneksel dolgu ve implant gibi yöntemlerin yerini alabilecek, yenilikçi ve kalıcı bir çözüm sunma potansiyeli taşıyor.

Araştırma ekibi, Imperial College London ile iş birliği yaparak, diş gelişiminin temel süreçlerini taklit eden özel bir malzeme geliştirdi.

Bu sayede, doğal dişlerin yapısını ve işlevini taklit eden diş yapıları oluşturmayı başardılar.

LABORATUVARDA DİŞ ÜRETİMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

King's College London'daki bilim insanlarının geliştirdiği yeni yöntem, doğal dişlerin özelliklerini ve işlevlerini taklit eden diş yapıları oluşturmak için hücreleri, biyomalzemeleri ve büyüme faktörlerini bir araya getiriyor.

Bu rejeneratif diş hekimliği yaklaşımının nihai hedefi, diş epiteli ile mezenşim (çoğu dokuyu oluşturan embriyonik bağ dokusu) arasındaki etkileşimleri taklit ederek, bütün bir dişi biyomühendislik yoluyla oluşturmak.

Bu süreç, dişin temel yapı taşlarını laboratuvar ortamında bir araya getirerek, doğal diş gelişimini taklit etmeyi amaçlıyor.

Araştırma ekibinin liderlerinden Dr. Ana Angelova-Volponi, bu araştırmanın arkasındaki temel motivasyonun, "dişi yeniden büyüterek biyolojik bir şekilde değiştirme fikri" olduğunu vurguladı.

LABORATUVARDA ÜRETİLEN DİŞLERİN AVANTAJLARI NELER

Diş kaybı, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur ve sadece çiğneme ve konuşmayla ilgili sorunlara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda genel yaşam kalitesini de olumsuz etkileyebilir.

King's College London Diş Hekimliği, Ağız ve Kraniyofasiyal Bilimler Fakültesi'nde doktora öğrencisi olan Xuechen Zhang, laboratuvarda üretilen bu dişlerin doğal olarak yenilenip gerçek dişler gibi çene kemiğine entegre olacağını belirtti.

Zhang, bu yöntemin "dolgu veya implantlardan daha dayanıklı ve biyolojik olarak daha uyumlu bir çözüm" sağladığını iddia etti.

Laboratuvarda üretilen dişler, hastaların kendi dokularıyla uyumlu olduğu için, vücut tarafından reddedilme riskini en aza indiriyor ve uzun ömürlü bir çözüm sunuyor.

BİR SONRAKİ HEDEF: LABORATUVARDA ÜRETİLEN DİŞLERİ HASTALARA NAKLETMEK

Araştırmanın bir sonraki aşaması, laboratuvarda yetiştirilen bu dişlerin hastaların ağızlarına nasıl yerleştirileceğini bulmak olacak.

Xuechen Zhang, bu süreç için çeşitli fikirler öne sürdü; bunlar arasında, eksik dişin bulunduğu bölgeye genç diş hücrelerinin nakledilmesi ve bunların ağız içinde büyümesine izin verilmesi de yer alıyor.

Olası zorluklara rağmen, bu atılımın diş bakımı alanında yeni bir dönemin habercisi olabileceği düşünülüyor.