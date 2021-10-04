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    Bilim insanları uyardı: Dev göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

    Bilim insanları, daha önce "cüce gezegen" sanılan dev boyutlarda bir göktaşının Güneş sistemine yaklaştığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 10:04
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    Bilim insanları uyardı: Dev göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor. Bu cisimlerden bazıları ise potansiyel tehlikeli sınıfında yer alıyor.

    Bilim insanları ve astronomlar, geleneksel göktaşlarından 1000 kat daha büyük olan Bernardinelli-Bernstein isimli gök cisminin Güneş sistemine yaklaştığını duyurdu.

    10 YIL İÇERİSİNDE DÜNYA'NIN YAKININDAN GEÇECEK

    Yetkililer, yaklaşık 96 kilometreye 196 kilometre boyutunda olan göktaşının Güneş sistemine doğru ilerlediğini ve Dünya’ya da yaklaşık 10 yıl içerisinde ulaşabileceğini açıkladı.

    Bilim insanları uyardı: Dev göktaşı Dünya ya yaklaşıyor #1

    Bilim insanlarının ilk başta büyük boyutları sebebiyle “cüce gezegen” olarak tanımladığı, ancak daha sonra göktaşı olduğu anlaşılan cisim, şu an için Dünya'ya herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Göktaşının Dünya’ya en yakın geçeceği tarihin ise 2031yılı olacağı tahmin ediliyor.

    Göktaşını mesai arkadaşı Pedro Bernardinelli ile keşfeden Pennsylvania Üniversitesi’nden Gary Bernstein, “En büyük göktaşını ya da şu ana kadar incelenmiş en büyük göktaşını keşfettiğimiz için mutluyuz. Bu göktaşı Güneş sistemine 3 milyon yıldan uzun bir süredir girmedi.” ifadelerini kullandı.

    50 BİNDE BİR ÇARPMA İHTİMALİ VAR

    Öte yandan uzmanlara göre bu tür objelerin Dünya'ya yüz yılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen göktaşı 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı.

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