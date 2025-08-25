Bilim insanları uyardı: Rekor roket fırlatmaları uzayı kirletiyor

University College London (UCL) araştırmacılarının yaptığı yeni bir çalışma, uzaya fırlatılan roket sayısındaki rekor artışın yarattığı uzay kirliliği sorununa dikkat çekti.

Profesör Eloise Marais liderliğindeki ekip, artan fırlatmaların atmosferin üst katmanlarına daha önce hiç olmadığı kadar fazla kirletici saldığı konusunda uyardı.

MEGA TAKIMYILDIZLARIN GİZLİ TEHDİDİ

Çalışma, SpaceX'in Starlink gibi mega takımyıldız uydularının iklimi değiştiren emisyonları üçe katladığını ortaya koyuyor.

Bu emisyonlar, yer seviyesindeki kaynaklardan çok daha uzun süre atmosferde kaldığı için, iklim üzerinde sanılandan 500 kat daha fazla ısınma etkisine yol açabiliyor.

YENİ YAKITLAR OZON TABAKASINI TEHDİT EDİYOR

Gelecekte fırlatılması planlanan yeni mega takımyıldızlar için kullanılacak katı roket yakıtlarının, ozona zarar veren klor bileşikleri üreteceği belirtiliyor.

Uzmanlar, bu durumun ozon tabakasını korumaya yönelik uluslararası anlaşmalarla kaydedilen ilerlemeyi riske atabileceği konusunda uyarıyor.

Profesör Stuart Martin, mevcut uluslararası yasaların uzay çöplerini temizlemeyi zorlaştırdığını, çünkü bir cismi fırlatan ülkenin o cismin sahibi olduğunu ve kendi yasalarının geçerli olduğunu belirtti.

Bu durum, uzay kirliliği sorununu çözmek için küresel bir iş birliğinin gerekliliğini ortaya koyuyor.