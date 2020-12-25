Bilim insanları, uzaydan gelen gizemli bir sinyal keşfetti

Breakthrough Listen project’te görev alan bilim insanları, uzaydan gelen yeni bir sinyal keşfetti. Ancak sinyalin kaynağı henüz tespit edilebilmiş değil.

Bilim insanları, uzayla ilgili çalışmalarına devam ederken zaman zaman şaşırtıcı derecede gizemli bulgulara ulaşıyor.

SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) altında çalışmalar yürüten Breakthrough Listen project'te görevli bilim insanları, uzaydan gelen yeni bir sinyal keşfetti.

KAYNAĞI BULUNAMADI

Evrenin Proxima Centauri'yi de içeren kısmından geldiği belirtilen sinyalin kaynağı henüz bulunabilmiş değil.

Söz konusu keşif üzerinde araştırmalar sürerken bu bilginin internete sızması, pek çok teorinin ortaya atılmasına neden oldu.

Pek çok uzman, bu sinyalin 1977'den beri aldığımız tüm radyo örneklerine benzemediğini söylüyor. Bu nedenle, gizemli sinyallerin uzaylı bir yaşam formu tarafından yayıldığı iddiası en çok öne sürülen teoriler arasında.

Ancak New Scientist’te yer alan habere göre, elde edilen veriler söz konusu sinyalin dünya dışı bir medeniyetten geldiği anlamını taşımıyor.

Bilim insanları ise sinyalin kaynağını tespit edebilmek için çalışmalarına devam ediyor.