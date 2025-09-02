Bilim insanları uzaydan keşfetti: Dünya'daki mevsimler senkronize değil

Nature dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, uydulardan gelen 20 yıllık verileri analiz ederek Dünya'nın mevsimsel döngülerine dair bildiklerimizi sorgulattı.

Çalışma, gezegenimizdeki mevsimlerin eş zamanlı olmadığını ve bazı bölgelerde mevsimsel zamanlamanın yakın konumlar arasında bile uyumsuz olabildiğini ortaya koydu.

MEVSİMSEL UYUMSUZLUĞUN "SICAK NOKTALARI"

Araştırmacılar, bu mevsimsel uyumsuzluğun en yoğun olduğu "sıcak noktaları" tespit etti.

Bu bölgeler arasında Kaliforniya ve Akdeniz'in de dahil olduğu Akdeniz iklimi bölgeleri ve tropikal dağlar yer alıyor.

BİYOÇEŞİTLİLİK VE EVRİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu mevsimsel senkronizasyon bozukluğunun, bu bölgelerin neden Dünya'nın en zengin biyoçeşitlilik noktaları arasında yer aldığını açıklayabileceği düşünülüyor.

Mevsimlerin uyumsuz olması, hayvan popülasyonlarının üreme döngülerini de etkileyerek zamanla genetik olarak farklılaşmalarına ve hatta yeni türlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.