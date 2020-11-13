Bilim insanları uzaylıları bulmak için yeni bir yöntem geliştirdi

Bilim insanları uzaylıları bulmak için yeni bir yöntem geliştirdi

Yüzlerce yıldızı inceleyen bilim insanları, uzaylı yaşamı bulmak için yeni bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu.

Dünya dışı başka bir gezegende yaşam olup olmadığı, yıllardır bilim insanları tarafından merak ediliyor.

Uzaya gönderilen bazı araçlar ise yaşam olup olmadığını öğrenmek için gezegenleri inceliyor.

Bilim insanları, ötegezegenglerin atmosferlerinin maruz kaldığı erozyon oranlarını hesaplayarak, yaşam barındırma ihtimali bulunan gezegenleri belirlemek için yeni bir yöntem ortaya geliştirdi.

YILDIZLAR İNCELENDİ

Araştırmacılara göre yaşanabilir gezegenleri bulmak isteyen çoğu bilim insanı, gezegenin sıvı halde su bulundurma olanağına odaklanırken, yıldız faaliyetlerini gözden kaçırıyor

Abu Dabi New York Üniversitesi'nden araştırmacılar, bazı yıldız patlamalarının üst atmosferde değişimlere yol açabileceği ve gezegenin yaşanabilirliğini azaltabileceğini keşfetti.





Yıldız faaliyetlerin gezegenin yaşanabilirliğini belirleyen ana faktör olduğunu söyleyen araştırmacılar, yıldızların parlaklığının ve yüzeyindeki patlamaların yaşanabilir bölgelerde bulunan gezegenlerde atmosfer kaybına yol açabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, bu hipotezi kanıtlamak için NASA'nın TESS isimli uydusu tarafından gözlemlenen yüzlerce yıldızdan gelen verileri kullandı.

Araştırmacıların bir sonraki hedefi ise, yıldız faaliyetlerinin uzun vadeli etkilerini görmek ve elde edilen verileri genişletmek olacak.

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