Bilim insanları: Yaşam ihtimali olan 300 milyon gezegen var

Bilim insanları: Yaşam ihtimali olan 300 milyon gezegen var

NASA, SETI Enstitüsü ve diğer kuruluşlardan bilim insanlarının yeni tahminine göre, yaşanabilirlik potansiyeli taşıyan 300 milyon gezegen bulunuyor.

Dünya dışı başka bir gezegende yaşam olup olmadığı, yıllardır bilim insanları tarafından merak ediliyor.

Uzaya gönderilen bazı araçlar ise yaşam olup olmadığını öğrenmek için gezegenleri inceliyor.

Peki uzaylı yaşamın olma ihtimalinin bulunduğu kaç gezegen var? NASA, SETI Enstitüsü ve diğer kuruluşlardan bilim insanları, bu soruya yanıt aramak için bir araya geldi.

300 MİLYON GEZEGEN

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, Güneş'le benzer sıcaklıktaki yıldızların yarısı, yüzeyinde sıvı halde suyu bulunabilecek kayalık bir gezegene sahip.

Bunun sonucunda 300 milyon gezegenin yaşama elverişli olabileceğini hesaplayan araştırmacılar, bu gezegenlerden en yakın olanlarının 19,5 ışık yılı, en uzak olanlarının ise 30 ışık yılı mesafede bulunduğunu belirtti.

Makalenin yazarlarından ve SETI Enstitüsü'nden ötegezegen araştırmacısı Jeff Coughlin, “Bu çalışmayla tüm parçalar, galaksideki potansiyel olarak yaşanabilir gezegenlerin sayısını güvenilir şekilde belirlemek için ilk kez bir araya getirildi.” ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, bu çalışma ile birlikte Güneş benzeri yıldızların etrafındaki küçük gezegenlere odaklanarak, yaşam için incelenmesi gereken gezegen yelpazesini daraltacak.

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