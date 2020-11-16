Bilim insanlarına göre balıklar, nükleer savaş sonrası küresel acil gıda kaynağı olacak

Balıkçılığın küresel çaptaki etkilerini araştıran bilim insanları, nükleer savaş sonrasında dünyanın acil gıda tedariğini deniz ürünlerinin oluşturabileceğini ortaya koydu.

Profesör Eric Galbraith ve su ürünleri alanında doktora adayı Kim Scherrer, olası bir nükleer savaş sonrası balıkçılık faaliyetlerini mercek altına aldı.

Balıkçılığın küresel çaptaki etkilerini araştıran bilim insanları, nükleer savaş sonrasında dünyanın acil gıda tedariğini deniz ürünlerinin oluşabileceğini ortaya çıkardı.

Ancak araştırmaya göre, bunun için şu anda okyanus yaşamı üzerinde baskı kuran aşırı avlanmaya son vermek gerekiyor.

BALIKLAR DAHA AZ ETKİLENECEK

Bilim insanlarına göre, olası bir nükleer savaştan en az etkilenecek canlı türleri balıklar olacak. Bu nedenle deniz canlıları, kriz zamanlarında çok önemli bir küresel acil gıda kaynağı olarak hizmet edebilir.

NÜKLEER SAVAŞ VE OKYANUSLAR

Bir dizi nükleer savaş senaryosunun sonuçlarını simüle eden araştırmacılar, savaşın neden olacağı volkanik patlamalar sonucunda meydana gelecek soğuk ve karanlık koşullarda, denizlerdeki plankton fotosentezinin azalacağını ve bu nedenle balıklarda büyümenin yavaşlayacağını ortaya çıkardı.

Ancak buna rağmen balıklar, nükleer savaşlardan daha az etkilenecek ve gelecekte çok önemli bir gıda kaynağı haline gelecek.

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