Bilim insanlarına göre insanlar 150 yaşına kadar yaşayabilir

Yeni bir bilimsel araştırma, Silikon Vadisi'nin ölümü alt etme hedeflerine rağmen insan ömrü için kesin bir üst sınır olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya göre bu sınır, 120 ila 150 yıl arasında yer alıyor.

ÖMRÜ SINIRLAYAN FAKTÖR: FİZYOLOJİK DAYANIKLILIK

Yaşam süremizi sınırlayan temel etkenin, vücudun bir aksilikten sonra toparlanma yeteneği olan "fizyolojik dayanıklılık" kaybı olduğu belirtildi.

Kanser veya kalp hastalığı gibi sorunlar yaşanmasa bile, vücut yaşlandıkça küçük zorluklarla başa çıkma enerjisini yitiriyor.

Gençken vücut soğuk algınlığından yüzde 100 iyileşebilirken, yaşlandıkça bu oran yüzde 95'e düşebiliyor ve bu dayanıklılık açığı zamanla birikiyor.

Araştırmacılar bu durumu, vücudun direnç kaybı sonucu parçalanacağı nokta olarak tanımlıyor.

KAN HÜCRESİ VE ADIM SAYISI AYNI SONUCU VERDİ

Singapur merkezli Gero ve Roswell Park Kapsamlı Kanser Merkezi iş birliğiyle yapılan çalışmada, ABD, İngiltere ve Rusya'dan geniş insan grupları incelendi.

Araştırmada kan hücresi sayıları ve atılan adım sayısı olmak üzere iki farklı "yaşlanma belirtisi" takip edildi.

Araştırmacılar, birbirinden çok farklı olan bu iki değişkenin de zamanla benzer oranda azaldığını ve "tamamen aynı geleceği çizdiğini" keşfetti.

Bu durum, fizyolojik dayanıklılık kaybının gerçek ve insan ömrü için temel bir sınır olduğunu kanıtlıyor.