Bilim insanlarından göktaşı açıklaması! Dünya bin yıl daha güvende Uzayda bulunan asteroitlerin yörüngelerini hesaplayan bilim insanları, dünyanın bin yıl boyunca güvende olduğunu açıkladı.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

ABD'deki Kolorado Boulder Üniversitesi'nden Oscar Fuentes-Muñoz liderliğindeki ekip, yeni çalışmasında büyük asteroitlerin 1000 yıl sonraki yörüngelerini hesaplamayı başardı.

Dünya bin yıl daha güvende

Bilinen asteroitlerin yörüngelerini hesaplayan bilim insanları, Dünya'nın göktaşı çarpmalarına karşı en az bin yıl boyunca güvende olduğunu tespit etti.

Genellikle çapı 140 metre veya daha büyük olan göktaşları potansiyel açıdan tehlikeli görülüyor. Bunlar Dünya yakınlarında yer alıyorsa "Dünya'ya yakın nesneler" diye sınıflandırılıyor.

Öte yandan araştırmacılar, Dünya'ya yakın nesnelerin tamamının saptanamadığını da vurguluyor.

Tahminler, çapı 1 kilometreden büyük nesnelerin yüzde 95'inin gökbilimciler tarafından saptandığını gösteriyor.

Bu da henüz gözlemlenememiş bir göktaşının bin yıldan daha yakın zamanda Dünya'ya çarpma ihtimali olduğu anlamına geliyor.