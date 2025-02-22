Bilim insanlarının 10 yılda cevap bulduğu sorunu yapay zeka 2 günde çözdü

AA & Ensonhaber

Londra Imperial College Tıp Fakültesi'nden Profesör Jose Penades ve ekibi 10 yıldır antibiyotiğe karşı dirençli süper bakteriler olarak bilinen bazı bakterilerin nasıl oluştuğu konusunu araştırıyordu.

Penades, araştırmaları sonucunda süper bakterilerin farklı virüslerden bir kuyruk oluşturduğu ve bu sayede canlılar arasında yayılabildikleri fikrine ulaştıklarını belirtti.

YAPAY ZEKA İKİ GÜNDE SONUCA ULAŞTI

BBC'nin haberine göre fikrin araştırma ekibine özgü olduğunu ve açık kaynaklarda yayımlanmamış olduğunu aktaran Penades, araştırma konusunu Google'ın piyasaya sürdüğü yapay zeka aracı co-Scientist'e yönelttiklerini ve aracın bu sonuca 2 günde ulaştığını kaydetti.

Penades, Google'a e-posta göndererek kişisel bilgisayarına erişimleri olup olmadığını sorduğunu ve şirketten olumsuz yanıt aldığını aktardı.

"BİLİMİ DEĞİŞTİRECEĞİNİ HİSSEDİYORUM"

Yapay zeka aracının kendi araştırmasını yalnızca taklit etmediğini, aynı zamanda hakkında hiç düşünmedikleri bir fikir sunduğunu belirten Penades, bu yeni fikir üzerinde çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Penades, insanların yapay zekaya başlarda korkuyla yaklaştığını söyleyerek, "Ancak düşündüğünüzde son derece güçlü bir araca sahip olduğunuzu görüyorsunuz. Bunun bilimi kesinlikle değiştireceğini hissediyorum" değerlendirmesinde bulundu.