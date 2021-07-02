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    Bill Gates hakkında yeni iddialar: Kadın avcısıydı

    Eşi Melinda Gates'le boşanma kararını açıkladığından beri adı skandallarla anılan Bill Gates, çalışanları tarafından "kadın avcısı" olmakla suçlandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 09:50
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    Bill Gates hakkında yeni iddialar: Kadın avcısıydı

    Eşi Melinda Gates'le boşanma kararını açıkladığından beri Microsoft'un kurucusu Bill Gates hakkındaki skandalların ardı arkası kesilmiyor.

    Bir zamanlar örnek gösterilen iş insanlarından biri olan Gates, boşandıktan sonra çeşitli iddialarla gündeme geliyor. Business Insider, Microsoft'un eski çalışanlarıyla konuştu ve Gates hakkında bilgi aldı.

    "ZORBA VE KADIN AVCISI"

    Business Insider'ın haberine göre eski çalışanları, Gates'i "zorba ve kadın avcısı" olarak nitelendirdi.

    Bir dönemler striptiz kulüplerin müdavimi olarak tanımlanan Bill Gates'in, birçok kadın çalışana yemek teklifinde bulunduğu iddia edildi.

    Başka bir yönetici çalışan ise, "Bill için görüşme, bağırma bahanesiydi. Bu nedenle onunla görüşmelerden kaçınırdım." dedi.

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    GATES SÖZCÜSÜ İDDİALARI YALANLADI

    Business Insider'ın ulaştığı Bill Gates'in sözcüsü, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Sözcü, yalanların giderek saçma bir hale dönüştüğünü, Gates'le ilgili olmayan insanların kaynak olarak konuşmaya başladığını belirtti.

    Daha önce ise Bill Gates’in uzun süredir eşini aldattığı, farklı kadınlarla yemeğe çıkarken otomobil değiştirdiği iddia edilmişti.

    Hatta Vanity Fair dergisine konuşan iki Microsoft çalışanı, Bill Gates’in şirkete Mercedes otomobiliyle geldiğini, kadınlarla buluşacağı sırada ise bir asistanının işe getirdiği altın rengi Porsche otomobili kullandığını söylemişti.

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