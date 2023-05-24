Bill Gates: Yapay zeka, Google ve Amazon gibi şirketlerin sonunu getirebilir Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zeka teknolojilerinin Google ve Amazon gibi şirketlerin sonunu getirebileceğini söyledi.

ensonhaber.com

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, son dönemlerde oldukça popüler hale gelen yapay zeka teknolojileri hakkında konuştu.

Daha önce, yapay zekanın (AI) geliştirilmesinin son yılların en önemli teknolojik ilerlemesi olduğunu söyleyen Gates, şimdi de kişisel asistanların öneminden bahsetti.

"Kişisel asistan geliştiren yarışı kazanır"

Gates, insanlar için bazı görevleri yerine getirebilecek "kişisel dijital asistan" geliştirecek şirketin, yüksek ihtimalle yapay zeka yarışını kazanacağını söyledi.

Bu teknolojinin insan davranışlarını kökten değiştireceğini savunan Gates, şöyle konuştu:

Kişisel asistanı kim kazanırsa kazansın bu büyük bir şey olacak. Çünkü bir daha asla Google gibi arama motorlarına girmeyeceksiniz. Bir daha asla Amazon'u ziyaret etmeyeceksiniz.

Dijital asistanın herkesin kullanımına açılmasının biraz zaman alacağını kaydeden Gates, bu esnada şirketlerin ChatGPT benzeri yazılımları kendi ürünlerine adapte etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Gates ayrıca, hükümetleri yapay zekanın "risklerini sınırlamak" için endüstriyle birlikte çalışmaya çağırdı, ancak teknolojinin hayat kurtarmak için kullanılabileceğini de söyledi.