Bill Gates: Yapay zeka, son yıllardaki en önemli teknolojik gelişme Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın (AI) geliştirilmesinin son yılların en önemli teknolojik ilerlemesi olduğunu söylüyor.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, son dönemlerde oldukça popüler hale gelen yapay zeka teknolojileri hakkında konuştu.

Yapay zekanın (AI) geliştirilmesinin son yılların en önemli teknolojik ilerlemesi olduğunu söyleyen Gates, bu teknolojiyi "mikroişlemcinin, kişisel bilgisayarın, internetin ve cep telefonunun hayatımıza girmesi kadar önemli" olarak nitelendirdi.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT; doğal, insana benzer bir dil kullanarak çevrimiçi soruları yanıtlamak üzere programlanmış bir yapay zeka sohbet robotu olarak karşımıza çıkmıştı.

Bunun arkasındaki ekip, Ocak 2023'te Microsoft'tan milyarlarca dolarlık bir yatırım aldı ve Bill Gates hâlâ Microsoft'ta danışman olarak çalışıyor.

Yapay zekanın geleceği

Gates ayrıca, hükümetleri yapay zekanın "risklerini sınırlamak" için endüstriyle birlikte çalışmaya çağırdı, ancak teknolojinin hayat kurtarmak için kullanılabileceğini de söyledi.

"Yapay zeka odaklı iyileştirmeler, özellikle 5 yaş altı ölümlerin büyük çoğunluğunun meydana geldiği yoksul ülkeler için önemli olacak." diyen ünlü milyarder, "Bu ülkelerdeki pek çok insan asla bir doktora görünemez ve yapay zekalar, sağlık çalışanlarının daha üretken olmasına yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Gates'in yapay zekanın faydaları konusunda verdiği bazı örnekler arasında sigorta talepleri, evrak işleri ve not alma gibi tekrarlayan görevleri tamamlama yer alıyor.

Ancak bunun gerçekleşmesi için Gates, gelecekte yapay zeka teknolojisine yönelik hedefli bir yaklaşım çağrısında bulundu ve sözlerini şöyle tamamladı: