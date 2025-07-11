Bill Gates, yapay zekanın insanların elinden alamayacağı mesleği açıkladı

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Bill Gates, yapay zekanın geleceği ve iş gücü üzerindeki etkileri hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Gates, birçok mesleğin yapay zeka tarafından dönüştürüleceğini kabul ederken, bir mesleğin ise insan faktörü nedeniyle her zaman güvende kalacağını belirtti.

PROGRAMCILIK İNSANA İHTİYAÇ DUYUYOR

Bill Gates'e göre, yapay zeka kod yazma gibi tekrar eden görevlerde yardımcı olabilse de karmaşık yazılım geliştirme için gereken insan yaratıcılığından, muhakeme yeteneğinden ve uyum sağlama becerisinden yoksun.

Gates, programcılığın sadece kod yazmak olmadığını, aynı zamanda gerçek dünya problemlerini anlama ve yenilikçi çözümler üretme gibi derin bir düşünme süreci gerektirdiğini vurguladı.

GÜVENDE OLAN DİĞER MESLEKLER

Gates, programcılığın yanı sıra, yapay zekanın tam olarak hakim olamayacağı diğer alanlar olarak biyologları ve enerji uzmanlarını da işaret etti.

Bu mesleklerin, bilimsel içgörü, inovasyon ve stratejik karar verme gibi makinelerin henüz taklit edemediği insani nitelikler gerektirdiğinin altını çizdi.