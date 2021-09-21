Bill Gates'in şirketi, temiz enerji için 1 milyar dolar topladı

Dünyanın en zengin insanlarından olan Bill Gates’in kâr amacı gütmeyen şirketi Breakthrough Energy, temiz enerji için 1 milyar dolar topladığını açıkladı.

131,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, temiz enerji konusunda oldukça hassas.

Gates'in şirketi Breakthrough Energy, “temiz enerji” gelişiminin finanse edilmesi için General Motors ve ArcellorMittal’ın da dahil olduğu yedi şirketten 1 milyar dolarlık bağış toplandığını duyurdu.

ARKASINDA DEV ŞİRKETLER VAR

“Catalyst” olarak adlandırılan girişimin katılımcıları arasında American Airlines, Bank of America, BlackRock, Boston Consulting Group ve Microsoft gibi şirketler var.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HARCANACAK

Kampanyanın amacı, kamu ve özel sektörleri bir araya getirerek ve ticarileşme adımlarını finanse ederek iklim değişikliği ile mücadelede kullanılacak olan temiz enerjileri desteklemek.

Doğrudan karbon yakalama, yeşil hidrojen, uzun vadeli enerji depolama ve sürdürülebilir yakıtlar gibi 4 ana unsura odaklanacak proje, şimdiden oldukça popüler olmayı başardı.

Şirketin kurucusu Bill Gates, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İklim değişiklikleri ile mücadele için yeni bir sanayi devrimi şart. Sıfır emisyona ulaşmak için gereken teknolojinin yarısı bile şu an mevcut değil. ‘Catalyst’ projesinin bunu değiştirmesini bekliyoruz ve temiz bir gelecek için etkili bir yol sağlamasını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.