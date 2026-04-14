Rockstar Games'e siber saldırı: Veriler karşılığında fidye isteniyor

Grand Theft Auto serisinin geliştiricisi Rockstar Games, sistemlerine yönelik yeni bir siber saldırı yaşandığını bildirdi.

Kötü şöhretli hacker grubu ShinyHunters, ele geçirdiği şirket verileri karşılığında geliştiriciden fidye talebinde bulundu.

BULUT PLATFORMU ÜZERİNDEN SIZDILAR

Bilgisayar korsanlarının, analiz firması Anodot'tan çaldıkları kimlik doğrulama belirteçlerini kullanarak bulut platformu Snowflake üzerinden sistemlere sızdığı tespit edildi.

Gerçekleşen bu büyük güvenlik ihlalinin sadece Rockstar Games'i değil, farklı sektörlerden birçok küresel şirketi de etkilediği ortaya çıktı.

ROCKSTAR'DAN OYUNCULARA RAHATLATAN AÇIKLAMA

Siber saldırının ciddiyetini küçümseyen Rockstar Games, üçüncü taraflar aracılığıyla yalnızca sınırlı ve önemsiz şirket bilgilerine ulaşıldığını belirtti.

Şirket yetkilileri, yaşanan bu olayın stüdyo operasyonları veya oyuncular üzerinde hiçbir olumsuz etki yaratmadığının altını çizdi.

FİDYE ÖDENMEYECEK, VERİLER SIZABİLİR

Oyun sektöründeki şirket içi politikalar ve kolluk kuvvetlerinin tavsiyeleri doğrultusunda, çalınan veriler için herhangi bir fidye ödenmesi beklenmiyor.

Talepleri karşılanmayan ShinyHunters grubunun, ele geçirdiği şirket verilerini kısa süre içinde çevrimiçi ortamda sızdıracağı tahmin ediliyor.