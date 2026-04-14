Ay'da yaşam için tarihi adım: Ay tozundan ilk kez oksijen üretildi

Blue Origin, "Air Pioneer" adını verdiği özel bir reaktör sayesinde Ay tozundan solunabilir oksijen üretmeyi başardı.

Dünyada bir ilk olan bu gelişme, Ay'daki kaynakların yerinde kullanılması açısından devrim niteliği taşıyor.

Laboratuvar ortamına sıkışıp kalan eski devasa sistemlerin aksine, bu yeni reaktörün Ay'a gönderilebilecek kadar kompakt ve uçuşa hazır bir teknoloji olduğu belirtiliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ

Ay yüzeyini kaplayan ve "regolit" olarak bilinen ince kaya tabakasının neredeyse yarısı, demir ve titanyum gibi metallere bağlı oksijenden oluşuyor.

Blue Origin'in geliştirdiği reaktör, Ay tozunu 1600 santigrat dereceye kadar ısıtarak eritiyor.

Ardından bu eriyik içerisinden doğru akım geçirilerek (elektroliz yöntemi) oksijen iyonları metallerden ayrıştırılıyor.

İşlem sonucunda astronotlar için solunabilir hava veya roketler için itici yakıt olarak kullanılabilecek oksijen kabarcıkları elde ediliyor.

NASA'nın Ay'da uzun vadeli keşifleri destekleyen "Tipping Point" programı kapsamında 35 milyon dolar fon sağladığı bu proje, Dünya'dan uzaya oksijen taşımanın devasa maliyetini ve risklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

NASA'nın 2028 yılındaki Artemis IV göreviyle insanları Ay'a indirme planlarına paralel olarak geliştirilen bu sistem, Ay'da kendi kendine yetebilen kalıcı bir üs kurulması için hayati bir önem taşıyor.

Sistem sadece oksijen üretmekle kalmıyor; aynı zamanda işlemin sonunda dibe çöken demir, alüminyum ve silikon gibi yan ürünleri Ay'daki altyapı inşasında ve elektronik üretiminde kullanılmak üzere ayrıştırıyor.

CİDDİ BİR ENERJİ GEREKLİ

Pencereler ve güneş panelleri için cam da üretebilen bu çok yönlü reaktörün çalışabilmesi için yaklaşık 1 megavatlık (400 ila 1000 evin tüketimine eşdeğer) ciddi bir enerjiye ihtiyaç var.

Bu devasa enerji ihtiyacının, Ay yüzeyine kurulacak geniş güneş paneli dizileriyle karşılanması planlanıyor.