Bir devrin sonu: Panasonic, televizyon üretimini tamamen durdurdu

Teknoloji pazarında yankı uyandıran bir kararla Panasonic, artık kendi markasıyla televizyon üretmeyeceğini duyurdu.

Şirket, televizyonların üretimi, pazarlaması ve tüm satış operasyonları için Çin merkezli Skyworth ile stratejik bir ortaklık imzaladı.

YENİ DÖNEMDE SATIŞ VE ÜRETİM SKYWORTH'E EMANET

Yapılan anlaşma kapsamında Skyworth, bölge genelinde Panasonic logolu televizyonların lojistik ve satışından tam sorumlu olacak.

Kendi alanında ilk beş marka arasında yer alan Çinli üretici, Android TV platformundaki küresel tecrübesini bu ortaklığa yansıtacak.

Üretim devredilse de Panasonic, yüksek görsel ve işitsel standartlarını korumak amacıyla kalite güvencesi sağlamaya devam edecek.

Ayrıca üst düzey OLED modellerinin geliştirilmesi süreci, iki şirketin tam ortak çalışmasıyla yürütülecek.

Japon devi, satılan mevcut cihazlar için Mart 2026'ya kadar müşteri desteği sunmayı sürdüreceğini taahhüt etti.

Skyworth tarafından üretilen yeni cihazlar ABD ve Avrupa pazarlarında satışa sunulurken, şirket özellikle Avrupa'da çift haneli pazar payına ulaşmayı hedefliyor.

PANASONIC'İN ZORLU TELEVİZYON GEÇMİŞİ

Bir dönem plazma televizyon pazarını domine eden şirket, değişen müşteri talepleri ve ekonomik zorluklar nedeniyle geçmiş yıllarda pazar payını kaybetmişti.

Ortaklığın duyurulduğu etkinlikte sergilenen yeni nesil LG panellerini barındıran OLED prototipleri, markanın yeni dönemdeki tasarım vizyonunu gözler önüne seriyor.