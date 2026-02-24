iPhone 18 Pro test üretimine girdi: Sürpriz bir renk seçeneği var

Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro için heyecan verici bir sızıntı ortaya çıktı.

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan raporlara göre, cihaz eylül ayındaki lansmanından aylar önce test üretim aşamasına girdi.

ÜRETİM HATTINDAKİ SON DURUM

Test üretimi, akıllı telefonlar seri üretime geçtiğinde montaj hattında beklenmedik ve olumsuz sürprizler yaşanmaması için kritik bir doğrulama aşaması olarak kullanılıyor.

Sızdırılan ilk bilgilere göre yeni modelde malzeme konusunda büyük bir değişiklik yapılmadı ve mevcut tasarım özelliklerinin genel olarak korunduğu görülüyor.

YENİ AMİRAL GEMİSİ RENGİ KOYU KIRMIZI

Cihazın üretim aşamasına geçmesine rağmen Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapor, Apple'ın renk seçenekleri konusunda hala değerlendirmeler yaptığını öne sürüyor.

Şirketin, turuncu rengin pazardaki başarısının ardından yeni Pro serisinde koyu kırmızı tonunu yeni amiral gemisi rengi olarak test ettiği belirtiliyor.

Kırmızı ve turuncu tonlarının renk çemberinde birbirine çok yakın olması, Apple'ın bu iki seçeneği aynı anda sunup sunmayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Uzmanlar, şirketin üretim hattı süreçlerinin ardından bu rengi lansmanda tanıtabileceğini veya geçmişteki Product(RED) modellerinde olduğu gibi daha ileri bir tarihte piyasaya sürebileceğini ifade ediyor.