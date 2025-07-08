Bir devrin sonu: Son FIFA oyunu da resmen kapatılıyor

Dünyanın en büyük oyun yayıncılarından EA, 2025 yılı içinde çevrimiçi sunucularını kapatacağı oyunların listesini güncellemeye devam ediyor.

Şirket, bu yıl bitmeden en az iki popüler spor oyununun daha çevrimiçi hizmetlerinin sonlandırılacağını doğruladı.

MADDEN NFL 22 VE FIFA 23 İÇİN YOLUN SONU

EA tarafından yapılan açıklamaya göre, Madden NFL 22'nin sunucuları 20 Ekim'de, FIFA 23'ün sunucuları ise 12 Aralık'ta kapatılacak.

Bu tarihlerden sonra oyuncular, bu oyunların çevrimiçi modlarına erişemeyecek ve yalnızca çevrimdışı kısımlarını oynayabilecekler.

BİR DEVRİN SONU: LİSANSLI SON FIFA OYUNU

FIFA 23'ün sunucularının kapatılması, bu oyunun EA tarafından FIFA lisansıyla çıkarılan son futbol oyunu olması nedeniyle hayranlar için özel bir anlam taşıyor.

EA futbol serisi, bu oyundan sonra EA Sports FC olarak yeniden markalaşmıştı.