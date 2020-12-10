Bir Güneş lekesinin gelmiş geçmiş en detaylı fotoğrafı çekildi

Bir Güneş lekesinin gelmiş geçmiş en detaylı fotoğrafı çekildi

ABD Ulusal Bilim Vakfı'nın işlettiği Daniel K.Inouye Güneş Teleskobu, bir Güneş lekesinin şimdiye kadarki en net fotoğrafını çekmeyi başardı.

ABD'nin Hawaii Adası'na bağlı Maui Adası'ndaki bir yanardağın zirvesine yerleştirilen Daniel K.Inouye Teleskobu, 30 kilometre çözünürlüğe sahip.

ABD Ulusal Bilim Vakfı'nın işlettiği teleskop, Güneş lekesinin en detaylı fotoğrafını çekti.

Güneş'in ışık küre adı verilen en dış katmanında oluşan Güneş lekelerinin sıcaklığı, çevrelerine kıyasla daha düşük.

Ancak karanlık noktalar halinde görünen lekelerdeki sıcaklık yine de 2 bin 700 ila 4 bin 200 dereceye ulaşabiliyor.





EN NET GÜNEŞ LEKESİ GÖRÜNTÜSÜ

2013'te inşa edilen Hawaii merkezli teleskop, henüz çok yeni olmasına rağmen yakaladığı leke görüntüsü son derece etkileyici görünüyor. Yeni fotoğraf, bir Güneş lekesinin şimdiye kadar çekilmiş en ayrıntılı görüntüsü olarak kayıtlara geçti.

2012'deki vefatından önce 49 yıl ABD Senatosunda Hawaii'yi temsil eden Daniel K. Inouye'nin adını taşıyan teleskop, Güneş yüzeyini, görünür ve kızıl-ötesine yakın ışık dalga boylarında gözlemlemek üzere tasarlandı.

GÜNEŞ MERCEK ALTINDA

Teleskoptan elde edilen verilerle, "uzay meteorolojisi" adı verilen, Güneş'teki plazma patlamalarının ve Güneş rüzgarlarının etkilerine dair daha kesin tahminler ve değerlendirmeler yapılması planlanıyor.

