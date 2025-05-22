Bir Samsung modeli daha One UI 7 güncellemesine kavuştu

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Samsung, One UI 7 güncellemesini hızla yaymaya devam ederek, şimdi de Avrupa'daki Galaxy A55 kullanıcıları için dağıtıma başladı.

Android 15 tabanlı olan bu yeni güncelleme, A556BXXU7BYDB ürün yazılımı sürümüyle geliyor ve kullanıcılara en son özellikler ile Mayıs 2025 güvenlik yamasını sunuyor.

GÜNCELLEME MAYIS 2025 GÜVENLİK YAMASINI İÇERİYOR

One UI 7'de tanıtılan yeni özelliklerin yanı sıra bu güncelleme, Mayıs 2025 Android güvenlik düzeltme ekini de içeriyor.

Bu, Galaxy A55 kullanıcılarının bilinen en son tehditlerden ve güvenlik açıklarından korunmasını sağlıyor.

Samsung, orta sınıf modeller de dahil olmak üzere cihazlarında zamanında güvenlik güncellemeleri sunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

ONE UI 7 ÇEŞİTLİ İYİLEŞTİRMELER VE YENİ ÖZELLİKLER GETİRİYOR

Samsung'un yeni One UI 7 sürümünün, daha iyi animasyonlar, özelleştirmeler, yükseltilmiş widget'lar ve yeni gizlilik özellikleri gibi bir dizi yenilikle gelmesi bekleniyor.

Güncelleme ayrıca, daha tutarlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimi için genel kullanıcı arayüzünü de iyileştiriyor.

GÜNCELLEME KADEMELİ OLARAK DAĞITILIYOR

Avrupa'da bir Galaxy A55 kullanıyorsanız ve güncellemeyi henüz almadıysanız, Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle bölümünden manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Samsung genellikle güncellemeleri aşamalı olarak sunduğu için tüm kullanıcıların güncellemeyi aynı anda alamayabileceği belirtiliyor.